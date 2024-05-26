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"Vasco da Gama" kruvaziyeri Bodrum'a 1048 yolcu getirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Vasco da Gama kruvaziyeri Bodrum’a 1048 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyer ile 1048 yolcu geldi. "Vasco Da Gama"nın bir sonraki durağının Hanya Limanı olacağı öğrenildi.

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