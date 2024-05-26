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Diyarbakır'da AFAD'dan su üstü arama kurtarma eğitimi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Diyarbakır’da AFAD’dan su üstü arama kurtarma eğitimi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Çayı'nda AFAD tarafından su üstü arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

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