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Bitlis'te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Bitlis’te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

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