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Trabzon'da 21 yıl önce meydana gelen uçak kazasında ölenler anıldı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Trabzon’da 21 yıl önce meydana gelen uçak kazasında ölenler anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 21 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı.

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