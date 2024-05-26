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Çatalca’da feci kaza! 1 ölü 3 yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Çatalca’da feci kaza! 1 ölü 3 yaralı var

Çatalca’da seyir halindeki iki aracın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin yaralandığı kazada olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

Olay, akşam saatlerinde İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen B.U. kontrolündeki 34 KLY 853 plakalı otomobil ile Mehmet Mahsun Şenol idaresindeki 34 CND 820 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan B.U. ile diğer 2 kişi yaralanırken sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Mahsun Şenol ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamayarak kaybetti. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde ise konu ile ilgili çalışma yaptı.

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