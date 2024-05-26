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Ankaralılar dikkat! "Büyük Emekli Mitingi" nedeniyle bazı yollar kapatılacak

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Ankaralılar dikkat! Büyük Emekli Mitingi nedeniyle bazı yollar kapatılacak

Başkentte gerçekleştirilecek "Büyük Emekli Mitingi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kapatılacak yolları duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Büyük Emekli Mitingi" nedeniyle kapatılacak yollar tek tek sıralandı.

Kapatılacak olan yollar şu şekilde:

"Anıt Caddesi ve buraya açılacak yolların tamamı. Gençlik Caddesinin Akdeniz Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı. Dogöl Caddesinin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı. Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazımkarabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Kazımkarabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı. Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazımkarabekir Caddesi'nden Gar Meydanı İstikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı. Kazımkarabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm."

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