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Mersin'de can pazarı! Araçlar birbirine girdi: Birçok ölü ve yaralı

Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Mersin’de can pazarı! Araçlar birbirine girdi: Birçok ölü ve yaralı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

Mersin-Adana kara yolu Tarsus Yenice Kavşağı'nda bir otobüsün de karıştığı zincirleme kazada ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 10 ÖLÜ 30 YARALI!

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

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