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Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Konya’da bir iş yerinin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

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