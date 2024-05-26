26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır’da baraj gölünün altında mezarlıklar görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
ABONE OL
Diyarbakır’da baraj gölünün altında mezarlıklar görüntülendi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde eğitim dalışı yapan AFAD ekibi, su altındaki birçok tarihi yapıyı görüntüledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör