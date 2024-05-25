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Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, MİT ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmayla yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, MİT ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmayla yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeliyle çalışma yaptı. Çalışma kapsamında dün saat 12.00 sıralarında Urla ilçesi Tektaş Burnu'nun 6,5 mil güneyindeki uluslararası sularda 16,3 metre boyundaki Türk bayraklı 'Evenstar' isimli yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 şüpheli daha yakalandı.

Karaya çıkarılan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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