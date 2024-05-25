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Şanlıurfa'da korkutan yangın! Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Şanlıurfa’da korkutan yangın! Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın dehşet dolu anlara neden oldu. Çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışmaları ile kurtarılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde buluna 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın kısa sürede binayı sardı.

GÖZYAŞLARI İLE YARDIM İSTEDİLER

Dumanların sardığı binada mahsur kalan 5 kişilik aile, balkona çıkarak gözyaşları arasında yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişiyi mahsur kaldıkları daireden çıkararak kurtardı.

Kurtarılan 5 kişi ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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