Şanlıurfa’da korkutan yangın! Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

GÖZYAŞLARI İLE YARDIM İSTEDİLER

Dumanların sardığı binada mahsur kalan 5 kişilik aile, balkona çıkarak gözyaşları arasında yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişiyi mahsur kaldıkları daireden çıkararak kurtardı.