İncir bahçesindeki yangın korkuya neden oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, diğer yandan vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Çok sayıda incir ağacının bulunduğu bahçede ağaçların tamamı yangından dolayı zarar gördü. Yanan bahçe dron ile havadan görüntülenirken, çevredeki düğün salonu, ev ve fabrikaya sıçramaması ise muhtemel bir faciayı engelledi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bahçede yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda kesinlik kazanacağı öğrenildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.