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Yıldırımın düştüğü ağaçtaki kuşlar telef oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Yıldırımın düştüğü ağaçtaki kuşlar telef oldu

Şanlıurfa’da yıldırımın düştüğü ağaç alev alırken üzerindeki kuşlar ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezde yaşandı. Şiddetli sağanak yağışla birlikte yıldırım düştüğü bir palmiye ağacında yangın çıktı.

Alevler ağacı sararken üzerinde bulunan kuşlar ise telef oldu. Vatandaşlar, yere düşen yaprakların arasında hayatta kalan kuşları kurtarmayı çalıştı.

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