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Küçükçekmece'de panik anlar! İş yerine patlayıcı madde atıldı

ahaber.com.tr İHA DHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Küçükçekmece’de panik anlar! İş yerine patlayıcı madde atıldı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki bir iş yerine kimliği henüz belirlenmemiş motosikletli kişilerce patlayıcı madde atıldığı iddia edildi. 1 kişinin yaralandığı patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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