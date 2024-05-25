25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen şahıs kurtarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
ABONE OL
Van’da ot toplarken kayalıklardan düşen şahıs kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde kayalık bölgede ot toplamaya giderken düşerek yaralanan şahıs, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör