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Ticari taksi şoföründen hayat kurtaran manevra

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Ticari taksi şoföründen hayat kurtaran manevra

Bursa'da ticari taksi şoförü, virajı alamayarak devrilen çimento kamyonunun altında kalmaktan son anda yaptığı manevra sayesinde kurtuldu.

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