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Bir koyun seferde beşiz doğurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Bir koyun seferde beşiz doğurdu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde hobi olarak küçükbaş hayvancılığı yapan bir vatandaşın, koyunu beşiz doğurdu. Tek seferde beşiz doğuran koyun görenleri hayrete düşürdü.

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