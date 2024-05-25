6 ilde 5 bin 78 noktadan alındı! Türkiye’nin toprak veri tabanı...





"TOPRAKLARIMIZDA TUZLULUK SORUNU YOK"

Projeyle toprağın bitki besin maddesi değerlerinin ölçüldüğünü anlatan Mücevher, şöyle konuştu: "Bu 6 ilin tarım topraklarında toprak reaksiyonu 'pH', orta alkali düzeyde. Topraklarımızda tuzluluk sorunu yok. Fosfor yetersizliği var ama kalsiyum, potasyum yönünden çok zengin. Mikro elementlerde demir içeriği yüksek, bakır içeriği orta, çinko, mangan içeriği bakımından ise az sınıfta yer almaktadır. Ağır metal kirliliği de söz konusu değil. Bor içeriğinde Konya, Aksaray ve Karaman'da orta seviyede, Niğde, Isparta ve Burdur'da yetersiz bulunmuştur."



Mücevher, sonuçlara göre numune alınan bölgelerdeki topraklarda sodikleşme ve alkalileşme sorununun bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Organik madde değeri yüzde 1,74'tür. Organik madde değeri fakir seviyede. Dekara 1 ton olacak şekilde organik gübre ve kompost uygulaması yaparsak, organik madde yönünden takviyesi sağlanmış olur. Aynı zamanda fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak kalitesinin iyileştirilmesi sağlanmış olur. Böylelikle topraklarımızda bitki verimliliğinde artış sağlandığı için çiftçimizin de refah düzeyi artmış olacak. Dolayısıyla sürdürülebilir bir toprak yönetimi açısından organik madde ihtiyacının takviyesi için organik gübre ve kompost uygulamasının faydalı olduğu kanaatindeyiz."

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