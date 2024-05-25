6 ilde 5 bin 78 noktadan alındı! Türkiye'nin toprak veri tabanı...
Türkiye'de 6 ilde yürütülen çalışma kapsamında 5 bin 78 noktadan alınan toprak numunelerinin veri tabanı haritalanması işlemi tamamlandı. Proje kapsamında Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta, Burdur'dan örnekler alındı.
Türkiye'de 6 ilde yürütülen ve 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle 8 yıllık çalışmanın sonunda toprak veri tabanın haritalanması işlemi tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü, "Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması" projesinin alt başlığında Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta, Burdur'u kapsayan 80 bin kilometrekare alanda toplam 5 bin 78 noktadan toprak numunesi alındı.
Yaklaşık 8 yıl süren çalışmada her biri 20 santimetre derinlikten çıkarılan topraklar, konum bilgisi eklenerek numaralandırıldı. Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Araştırmacı Uzman Dr. Osman Mücevher'in koordinatörlüğünde yürütülen projede, müdürlükteki laboratuvara getirilen numuneler, burada bir dizi işlemden geçirildi.
Projenin yürütüldüğü 8 yıllık çalışma sonunda yaklaşık 10 tondan fazla toprak incelendi. Toprak parametreleri, makro ve mikro besin elementleri, toplam ağır metal kapsamları belirlenen çalışmayla, toprak veri tabanın haritalanması işlemi tamamlandı.
"6 İLDE TOPLAMDA 5 BİN 78 NOKTADAN İKİŞER KİLOGRAM TOPRAK ÖRNEĞİ ALDIK"
Mücevher, AA muhabirine, enstitünün görev alanına giren illerde yürütülen çalışmayla toprak envanterinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Proje ile toprağın bitki besin maddesi yönlerinin ortaya çıkarıldığına işaret eden Mücevher, çalışmayla tarım topraklarında etkin gübreleme için rehber oluştuğunun altını çizdi.
Mücevher, uzun soluklu çalışmanın kapsamına ve faaliyet alanına dikkati çekerek, "6 ilde toplamda 5 bin 78 noktadan ikişer kilogram toprak örneği aldık. Örnekler, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) yardımıyla koordinatlı bir şekilde alındı. Bunlar, laboratuvarda bir dizi işlemlerden geçirildi. Projemiz sonuçlandırıldı ve kitap basımı gerçekleştirildi." diye konuştu.
"TOPRAKLARIMIZDA TUZLULUK SORUNU YOK"
Projeyle toprağın bitki besin maddesi değerlerinin ölçüldüğünü anlatan Mücevher, şöyle konuştu: "Bu 6 ilin tarım topraklarında toprak reaksiyonu 'pH', orta alkali düzeyde. Topraklarımızda tuzluluk sorunu yok. Fosfor yetersizliği var ama kalsiyum, potasyum yönünden çok zengin. Mikro elementlerde demir içeriği yüksek, bakır içeriği orta, çinko, mangan içeriği bakımından ise az sınıfta yer almaktadır. Ağır metal kirliliği de söz konusu değil. Bor içeriğinde Konya, Aksaray ve Karaman'da orta seviyede, Niğde, Isparta ve Burdur'da yetersiz bulunmuştur."
Mücevher, sonuçlara göre numune alınan bölgelerdeki topraklarda sodikleşme ve alkalileşme sorununun bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Organik madde değeri yüzde 1,74'tür. Organik madde değeri fakir seviyede. Dekara 1 ton olacak şekilde organik gübre ve kompost uygulaması yaparsak, organik madde yönünden takviyesi sağlanmış olur. Aynı zamanda fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak kalitesinin iyileştirilmesi sağlanmış olur. Böylelikle topraklarımızda bitki verimliliğinde artış sağlandığı için çiftçimizin de refah düzeyi artmış olacak. Dolayısıyla sürdürülebilir bir toprak yönetimi açısından organik madde ihtiyacının takviyesi için organik gübre ve kompost uygulamasının faydalı olduğu kanaatindeyiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi
- Süheyl Batum kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte yönetim kurulu listesi
- Ehliyette artık yeni imkan! A-B-C-D-E sınıf sürücülere müjde geldi
- 1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!
- Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...
- MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kedinizin Fotoğraflarında Gizlenen 3 Farkı 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
- Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
- Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
- Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...