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Tekirdağ'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Tekirdağ’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kaza sonucu 1’i çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza, Ergene yolu üzeri (Salih Omurtak Caddesi) Deri Sanayi köprüsü yakınlarında, seyir halindeki 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ergene - Çorlu yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yolu açmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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