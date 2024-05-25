Tekirdağ’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı var

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ergene - Çorlu yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yolu açmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.