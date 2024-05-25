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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza

Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik bir arıza yaşandığı ve seferlerin Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

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