Murat Aci’yi öldüren oğlunu ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok deport edilebilir

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Sabah'ın haberinme göre; Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilemeyeceği merak edilirken, Eylem Tok'un pasaport süresinin 24 Kasım 2024'te bitecek olması da soruları beraberinde getirdi.

ABD İLE İADE ANLAŞMASI

Yüksek lisans tezinde "Milletlerarası Ceza Hukuku'nda Adli Yardımlaşma" konusunu ele alan hukukçu Av. Dr. Candaş Gürol, anne-oğula çıkarılan kırmız bülten kararına ilişkin görüşlerini paylaştı. İade prosedürünün Milletlerarası Ceza Hukuku'nun en çetrefilli konularından biri olduğuna değinen Gürol, "Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması var. Bu anlaşma 1980 yılında iç hukuka ve kanuna uygun imzalanmıştır. Anlaşma halen yürürlükte ve bağlayıcıdır" dedi.