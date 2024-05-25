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İstanbul Esenyurt’ta üzerine balkondan su dökülen adam kızıp evi kurşunladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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İstanbul Esenyurt’ta üzerine balkondan su dökülen adam kızıp evi kurşunladı

Esenyurt’ta bir şahıs, bina altında otururken üzerine su dökülmesini kızıp eve kurşun yağdırdı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansırken şahıs olay yerinden kaçtı.

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