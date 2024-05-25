Hatay’da zeytinyağı fabrikasında yangın: Hasar büyük

Antakya'ya bağlı Üzümdalı Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasında yemek saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgesine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, fabrikada büyük hasar oluştu.