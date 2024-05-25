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Hatay'da zeytinyağı fabrikasında yangın: Hasar büyük

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Hatay’da zeytinyağı fabrikasında yangın: Hasar büyük

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle yangın söndürüldü ancak alevler hasara neden oldu.

Antakya'ya bağlı Üzümdalı Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasında yemek saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgesine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, fabrikada büyük hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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