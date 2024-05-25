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Rize'de haber alınamayan kadından acı haber!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Rize’de haber alınamayan kadından acı haber!

Rize'de 3 gündür yakınlarının kendisinden haber alamadığı 52 yaşındaki Kevser Topcan evinde ölü bulundu.

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