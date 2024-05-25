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Manisa'da korkunç kaza! 1 ölü 8 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Manisa’da korkunç kaza! 1 ölü 8 yaralı

Manisa'da geçtiğimiz saatlerde dehşet veren bir kaza yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olayda yaralı sayısının 8 olduğu belirtildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısının 8 olduğu belirtildi.

Bu arada kazada, ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Kaza sonrası alev alan 45 U 4578 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü Maldar (34) hayatını kaybedirken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Sevilay Maldar ile çocukları İsmail Maldar ve Zeynep Maldar yaralı olarak kurtuldu. 45 R 2104 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D. ile beraberindeki Özcan B., Mehmet B., Süleyman D. ve Tayfun B. de yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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