Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı! Saat başı en fazla 100 kişi girebilecek...

Kulenin 6'ncı katında da minik ziyaretçiler aileleriyle "Bul İstanbul" adında video oyununu oynadı. Ayrıca 2'nci katta bulunan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunun bir animasyon olarak gösterildiği simülasyonu deneyimledi.

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.