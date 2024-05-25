25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 25.05.2024
ABONE OL
AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede dün bypass ameliyatı olmasının ardından bugün vefat etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör