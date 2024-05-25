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Kocaeli'de telefon başlayan tartışma kanlı bitti! 4 yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Kocaeli’de telefon başlayan tartışma kanlı bitti! 4 yaralı var

Kocaeli'de 2 aile arasında telefonda başlayan tartışma alevlendi ve  bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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