Trabzon'daki motosiklet kazası kamerada! 5 yaşındaki Ceylin kurtarılamadı
Son dakika haberi! Trabzon'da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Trabzon'daki korkunç kaza, 19 Mayıs günü öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin Erkan'a, O.K. yönetimindeki motosiklet çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle havalanıp, yola savrulan küçük çocuk, ağır yaralandı. Ceylin, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hastanesine kaldırarak, tedaviye alındı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü O.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
O ANLAR KAMERA
Kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenli kamerasına yansıdı.
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