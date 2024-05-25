Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Olayda İ.Ç. ile M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN