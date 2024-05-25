25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
ABONE OL
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralanırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi Fakülte Kavşağı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü.

Olayda İ.Ç. ile M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör