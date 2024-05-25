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İstanbul Kadıköy’de dakikalar içerisinde 2 buçuk milyonluk mücevher hırsızlığı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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İstanbul Kadıköy’de dakikalar içerisinde 2 buçuk milyonluk mücevher hırsızlığı kamerada

Kadıköy'de yüzleri kapalı 4 hırsız, bir kuyumcuya girerek dakikalar içinde 2 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerden biri yakalanırken, yakalanan şüphelinin 40 suç kaydı olduğu ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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