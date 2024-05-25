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Kocaeli'de otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Kocaeli’de otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoförün hareketi takdir topladı.

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