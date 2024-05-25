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Kayseri'de 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Kayseri’de 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.

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