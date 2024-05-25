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İstanbul Boğazı'nda alarm! Petrol taşıyan tankerde dümen arızası

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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İstanbul Boğazı’nda alarm! Petrol taşıyan tankerde dümen arızası

Son dakika haberine göre Haydarpaşa'da 40 bin tonu aşkın petrol taşıyan gemi dümen arızası verdi. Römorkler tarafından gemiye anında müdahale edilerek emniyete alındı.

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