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Asi Nehri'ni adeta görülmez hale getirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Asi Nehri’ni adeta görülmez hale getirdi

Hatay’da görünümüyle dikkat çeken ve boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, Asi Nehri’nin üzerini kaplayarak adeta nehri görülmez hale getirdi.

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