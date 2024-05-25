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Eskişehir’de otomobil ile tramvay çarpıştı: Seferler aksadı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Eskişehir’de otomobil ile tramvay çarpıştı: Seferler aksadı

Eskişehir’de dönüş yapmak isteyen bir otomobil ile tramvay çarpıştı. Kazanın ardından seferlerde aksamalar yaşanırken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Eskişehir'de caddede dönüş yapmak isteyen otomobile, SSK-Otogar seferini yapan tramvay çarptı. Kaza sonucu tramvay seferleri aksarken, araç trafiğinde de sıkışıklık meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve tramvayda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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