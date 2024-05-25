Antalya’da otomobil dereye uçtu! 1’i çocuk 2 kişi kayıp





Kaza gece saatlerinde Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 5 kişi olduğu belirtilen 15 MA 0595 plakalı otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü. Araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derede kaybolan 20'li yaşlardaki bir kadın ile çocuk olduğunun belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı.