Antalya'da otomobil dereye uçtu! 1'i çocuk 2 kişi kayıp
Antalya'da gece saatlerinde dereye uçarak suya gömülen araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 1'i çocuk 2 kişiye ise ulaşılamazken, kayıpları bulmak için çalışma başlatıldı.
Antalya'da dereye uçup suya gömülen otomobilden yaralı olarak 3 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, 2 kişiye ise ulaşılamadı. Kayıplardan birinin çocuk olduğu, diğerinin ise 20'li yaşlarda bir kadın olduğu belirtildi. Derede gerçekleştirilen 4 saatlik arama çalışmalarında aracın arka koltuğu 1 kilometre uzaklıktaki menfezde bulundu.
Kaza gece saatlerinde Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 5 kişi olduğu belirtilen 15 MA 0595 plakalı otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü. Araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derede kaybolan 20'li yaşlardaki bir kadın ile çocuk olduğunun belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı.
4 SAAT DİDİK DİDİK TARANDI, ARKA KOLTUK 1 KİLOMETRE UZAKLIKTAN ÇIKTI
İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, derenin içinin adeta didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.
KAZA YERİNDEKİ TERLİK DİKKAT ÇEKTİ
Kazanın gerçekleştiği köprüde küçük bir çocuğa ait terlik ve aracın parçalarının yer alması dikkat çekti. Çekici yardımıyla dereden çıkartılan aracın arka bagajında ise bir kasada kabakların bulunduğu, arka camında da Zeynep yazısının yer aldığı görüldü.
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