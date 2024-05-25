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Yitik Türk lalesi: Amasya'da sadece 10 gün çiçek açıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Yitik Türk lalesi: Amasya’da sadece 10 gün çiçek açıyor

Türkiye’ye özgü bir tür olup 1896 yılından bu yana doğada kaybolduğu rapor edilen ‘yitik lale’ o yıllarda götürüldüğü Avrupa’dan 5 yıl önce soğanının getirildiği anavatanı Amasya’nın Merzifon ilçesinde çoğaltılmaya çalışılıyor. 3 yıldır senede bir defa sadece 10 gün süreyle çiçeği açan lale meraklıları tarafından ilgiyle gözlemlenip fotoğraflanıyor. Fotoğrafı ’Türkiye Bitkileri Listesi Kitabı’na kapak olan bu özel tür, halen bilim insanları ve gezginler tarafından doğada aranıyor.

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