Pendik'te araç kontrolden çıktı kamyonun altına girdi: 2 yaralı
Pendik'te sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Kazada aracın ön tarafı kamyonun altına girerken, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Semerkand Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre 34 GIN 056 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.
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