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Sağanak yağış sürecek! 16 il için alarm verildi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Sağanak yağış sürecek! 16 il için alarm verildi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Son günlerde değişkenlik gösteren hava sıcaklıklarının ardından yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Bursa, Eskişehir, Karabük, Ankara gibi illerde dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda il için yeni uyarı yapıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Diğer yandan fırtına ve rüzgarın da etkili olması beklenen illerde olası olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

O İLLERİ SAĞANAK VURACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.05.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

16 İL İÇİN SARI ALARM

Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Adana, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Mersin, Kars, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.05.2024 Cuma günü ilk saatlerden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda (Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kayseri) ile Adana, Mersin'in iç kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay'da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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