Sağanak yağış sürecek! 16 il için alarm verildi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.05.2024 Cuma günü ilk saatlerden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda (Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kayseri) ile Adana, Mersin'in iç kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay'da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.