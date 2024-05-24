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Elini yıkarken sulama kanalına düştü! 17 yaşındaki genç akıntıya kapılıp kayboldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Elini yıkarken sulama kanalına düştü! 17 yaşındaki genç akıntıya kapılıp kayboldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde elini yıkarken sulama kanalına düşen 17 yaşındaki erkek çocuğu akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde Burak Alper B. (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren Burak Alper sulama kanalının içerisine düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper'in suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi.

Bu sırada vatandaşlar kurtarmak isterken Burak Alper akıntıya kapılıp kısa sürede suyun içerisinde kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.

Günün aydınlandığı saatten itibaren suda kaybolan gencin arama çalışmalarının tekrar başlayacağı öğrenildi.

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