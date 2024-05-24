“Türkiye entelektüel oyunları” liseler arası bilgi yarışması finali ATV'de!
Geleceğin entelektüelleri liseler arası bilgi yarışmasında buluşuyor. Tüm Türkiye’den 10.000 lise öğrencisinin yarıştığı 5 aylık maratonun büyük finali Pazar akşamı atv ekranlarında yayınlanacak.
Cem Öğretir'in moderatörlüğünde, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmanın final heyecanı atv ekranlarında izlenecek. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.
TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefliyor.
Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor. Sadece bir yarışma yapmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için de önemli bir adımlar atıyor.
YARIŞMANIN SÜRECİ HAKKINDA;
Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takım başvurdu. Yarışmanın ilk aşaması, 21 Nisan Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Her ilden il birincilerinin İstanbul'da katılacağı yarışmanın yarı finali, 25 Mayıs tarihinde NUN Okullarında; finali ise 26 Mayıs'ta Turkuvaz Medya Merkezi stüdyolarında gerçekleştirilecek.
YARIŞMADA:
Birinci olan takıma 100 bin TL, ikinci olan takıma 50 bin TL, üçüncü olan takıma 30 bin TL ödül verilecek.
Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 30 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL ödül verilecek.
Detaylı bilgi için
https://www.turkiyeentelektueloyunlari.com/
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