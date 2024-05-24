Gaziantep’te akıl almaz ölüm! İş makine ile duvar arasında sıkışıp feci şekilde can verdi

Ağır yaralanan Yıldırım, işçilerin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İmam Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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