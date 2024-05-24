İlkokul öğrencilerinin ’hamburger yeme’ yarışı korkunç bitti! 8 yaşındaki Eftelya hayatını kaybetti

MİNİK EFTELYA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı.