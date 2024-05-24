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İlkokul öğrencilerinin 'hamburger yeme' yarışı korkunç bitti! 8 yaşındaki Eftelya hayatını kaybetti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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İlkokul öğrencilerinin ’hamburger yeme’ yarışı korkunç bitti! 8 yaşındaki Eftelya hayatını kaybetti

Düzce'de ilkokul öğrencileri kantinde, 'hızlı hamburger yeme' yarışına girdi. Yarışta hamburgeri hızlı yemek isteyen 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes alamayan küçük kız hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı.

Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MİNİK EFTELYA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı.

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