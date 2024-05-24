Sivas'ta iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Sivas İmranlı'da meydana gelen kazada iki araç birbirine girdi. Feci olayda araçlar adeta hurdaya dönerken, otomobillerde bulunanlardan 2'si hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında meydana geldi.
H.K. (47) yönetimindeki 25 ACG 128 plakalı kamyonet ile A.Ç. (38) yönetimindeki 31 ANS 953 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil sürücü A.Ç. ile yanındaki E.K. (38) hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü H.K ile beraberindeki H.K. (47) ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. A.Ç. ile E.K.'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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