Sivas’ta iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. A.Ç. ile E.K.'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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