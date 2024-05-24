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Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada: 2 ağır yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada: 2 ağır yaralı

Aksaray’da bir kişi, eski sevgilisinin dükkanına tüfekle ateş açtı. Olayda 2 kişi ağır yaralanırken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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