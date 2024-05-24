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Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi

Batman’da iki araçta yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirildi.

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