Seçil Erzan yeniden mahkeme karşısında! Mağdur sayısı 28’e yükseldi! 295 yıl ceza isteniyor...

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan, iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

ERZAN KAPALI ÇARŞI'DAN PARAYI ALMAYA BANKANIN LOGOLU ARACIYLA GELMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cüneyt Demir şikayetçi olarak yer aldı. Demir ifadesinde Seçil Erzan'ın kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu'da hesap açmak yerine İstanbul'da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı. İfadesinde Demir, yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında parasını dövize çevirerek 150 bin doları Erzan'a Kapalı Çarşı yakınlarında elden teslim ettiğini anlattı. Erzan'ın yanında Denizbank logolu bir araçla geldiğini aktaran Cüneyt Demir, Seçil Erzan'dan herhangi bir belgede almadığını ifade etti.