Seçil Erzan yeniden mahkeme karşısında! Mağdur sayısı 28'e yükseldi! 295 yıl ceza isteniyor...
İçinde spor camiasından da çok sayıda kişinin olduğu 28 kişiyi dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 90 yıldan 295 yıla çıkarken, Erzan bugün yeniden mahkeme karşısına çıkacak. İşte detaylar...
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 27 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi.
MAĞDUR SAYISI 28
Böylelikle davada mağdur sayısı 28'e yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 90 yıldan 295 yıla çıkmış oldu. Erzan 24 Mayıs'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.
YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan, iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verdi.
ERZAN KAPALI ÇARŞI'DAN PARAYI ALMAYA BANKANIN LOGOLU ARACIYLA GELMİŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cüneyt Demir şikayetçi olarak yer aldı. Demir ifadesinde Seçil Erzan'ın kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu'da hesap açmak yerine İstanbul'da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı. İfadesinde Demir, yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında parasını dövize çevirerek 150 bin doları Erzan'a Kapalı Çarşı yakınlarında elden teslim ettiğini anlattı. Erzan'ın yanında Denizbank logolu bir araçla geldiğini aktaran Cüneyt Demir, Seçil Erzan'dan herhangi bir belgede almadığını ifade etti.
DURUMDAN ŞÜPHELENİNCE PARASINI GERİ İSTEYENLERİ BAHANELERLE OYALAMIŞ
Cüneyt Demir banka müdür Erzan'ın kendisine ünlü futbolcularında içinde olduğu bir fondan bahsettiğini, yüksek karı olduğunu ve parasını bu fona yatıracağını söylediğini anlattı. Demir, bundan şüphelendiğini ve parasını gerisi istediğinde Erzan'ın parasını fona yatırdığını ve fondan çıkarmak için sürekli ileri tarihli kısa tarihler verdiğini vurguladı. Erzan'ın sürekli kendisini oyaladığını en sonunda ise Nisan 2023 tarihinde bankaya gittiğinde Seçil Erzan'ın gözaltına alındığını öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.
SEÇİL ERZAN İÇİN İSTENEN CEZA 295 YILA ÇIKTI
Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 27 olan mağdur sayısı 28'e yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 90 yıldan 295 yıla kadar hapis istemine çıkmış oldu.
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