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Van'da ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor! 30 ton inci kefali ele geçirildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Van’da ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor! 30 ton inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ederken, ekiplerin karada ve göl üzerinde kaçak avcılara yönelik denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, yapılan denetimlerde şu ana kadar 12 ton 200 kilosu canlı toplam 30 ton inci kefali ile 4 bin 600 metre manyat ve uzatma ağının ele geçirildiğini, kaçak avcılık yapan 71 kişiye ise toplam 790 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

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