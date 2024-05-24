Muğla'da kan donduran dehşet! Çığlık çığlığa yanarken karşısında gülerek izledi
Muğla'da beraber yaşadığı kadını üzerine benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı. Alevler içinde kalan Hanife Yılmaz'ın çığlıklarına koşan evdeki çocukları dehşet anlarını anlattı. 16 yaşındaki çocuk verdiği ifadede, annesinin alevler içinde yanarken cani adamın gülerek izlediğini söyledi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, beraber yaşadığı kadını, üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta Hasan B, dini nikahla yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Alevler içinde kalan Hanife Yılmaz'ın çığlıklarını duyan evdeki çocukları ve komşuları alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yılmaz, daha sonra sevk edildiğini İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Polisin ifadesine başvurduğu Hasan B, Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döküp çakmağı çakarak intihar etmeye çalıştığını öne sürdü.
Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu H.A'nın psikolog eşliğinde verdiği ifadede, evde oturdukları sırada üvey babası ile annesinin bahçede tartıştığını belirterek, "Üvey babam anneme, 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımıyla alevi söndürdük. Hasan B. bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık." dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hasan B, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...
- 47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
- Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin