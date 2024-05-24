Muğla’da kan donduran dehşet! Çığlık çığlığa yanarken karşısında gülerek izledi





Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu H.A'nın psikolog eşliğinde verdiği ifadede, evde oturdukları sırada üvey babası ile annesinin bahçede tartıştığını belirterek, "Üvey babam anneme, 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımıyla alevi söndürdük. Hasan B. bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık." dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hasan B, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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